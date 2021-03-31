С 5 апреля в Киеве ужесточат ограничения из-за COVID-19

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С 5 апреля в Киеве начнут действовать более жесткие карантинные ограничения из-за распространения COVID-19, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора, иначе будут сотни смертей каждый день", – цитирует Кличко RT.

Планируется, что с 5 апреля будут закрыты все детские сады и школы, а для проезда в транспорте потребуются специальные пропуска. Выдавать их будут лишь работникам предприятий критической инфраструктуры.

Что касается заведений общепита, им разрешат работать только навынос и на доставку.

Ранее сообщалось о намерении правительства Украины ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране в связи с распространением коронавируса на 30 дней. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль подчеркнул, что это не подразумевает ограничения конституционных прав граждан.