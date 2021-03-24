Еще один человек умер на Украине вскоре после прививки от коронавируса

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Провизор аптеки в военном госпитале в Черновицкой области на Украине умер в скором времени после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Он прививался препаратом Covishield компании AstraZeneca, заявили представители Минздрава Украины. В качестве предварительной причины смерти пациента назвали инсульт.
По информации ведомства, 24 марта в городской клинической больнице № 3 города Черновцы зафиксировали смерть провизора аптеки. Причиной его смерти мог стать острый инсульт. 15 марта мужчина получил прививку от коронавирусной инфекции, на следующий день его доставили в медучреждение с инсультом. Из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек.
"Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", – пояснили в Минздраве.
Командование медицинских сил ВС Украины 23 марта заявило о смерти военнослужащей в Одесской области. Она за два дня до смерти вакцинировалась, при этом противопоказания отсутствовали. Причиной смерти женщины оказалась острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Ранее ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. По мнению специалистов, плюсы от продолжения использования вакцины превышают возможные риски.
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