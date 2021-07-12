Эксперт оценил возможное сближение Украины и Китая

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Соединенные Штаты не дадут произойти сближению Украины и Китая, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. По его словам, Вашингтон рассматривает Украину как свою сферу влияния и инструмент по сдерживанию России.
"Они не позволят Украине начать движение в сторону Китая, а Украина будет использовать это для давления на западных союзников", – цитирует его "Лента.ру".
Наумов считает, что в этих условиях Киев будет требовать предоставлять ему больше финансовой помощи и активнее решить вопрос по принятию Украины в НАТО.
В конце июня Пекин потребовал от Киева отказаться от поддержки в ООН документа, призывающего к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне, в противном случае Китай бы заблокировал поставку 500 тысяч доз вакцины против коронавируса в Украину.
Позже агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что под давлением Киев отозвал свою подпись под соответствующим заявлением.
Между тем заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд утверждает, что поставка китайских вакцин в Украину все же была отменена.
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