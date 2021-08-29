Ополченец ЛНР погиб при обстреле ВСУ

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Ополченец самопровозглашенной Луганской народной республики погиб при обстреле со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как пишет РИА Новости, инцидент произошел в субботу, 28 августа, в 22:37. Обстрел велся из стрелкового оружия с направления населенного пункта Орехово в сторону населенного пункта Золотое-5.

"В результате данного обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР", – заявил представитель республики в СЦКК.

Добавляется, что данный обстрел стал единственным со стороны украинских силовиков за 28 августа.

Ранее два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе. Это произошло в ночь с 10 на 11 июля в районе населенного пункта Новозвановка.

Уточнялось, что военнослужащие подорвались на минном поле.

11 июня на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики напала украинская диверсионная группа. В результате были убиты пять ополченцев.