Козак объявил о готовности РФ поддержать мирные договоренности по Донбассу

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Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия поддержит любые договоренности сторон, достигнутые на основе диалога. Об этом он рассказал в интервью изданию Politique Internationale.

"Позиция Москвы в отношении ДНР и ЛНР (Донецкой народной республики и Луганской народной республики. – Прим. ред.) остается неизменной. Украина и Донбасс должны мирно урегулировать свой конфликт", – отметил специалист.

По словам Козака, РФ готова поддержать даже согласованную инициативу по выходу за пределы норм, включенных в Минские соглашения по конфликту.

Иные решения представитель АП назвал "дестабилизацией приграничного с Россией региона". Он подчеркнул, что новых предложений по решению конфликта пока не поступало, поэтому в урегулировании необходимо опираться именно на раннее предложение и заключенные соглашения.

Дмитрий Козак отдельно подчеркнул, что инициировать какие-либо договоренности могут только Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. Вмешательство иных государств или организаций, по словам специалиста, является недопустимым.

Ранее замглавы Администрации президента РФ заявил, что предоставление гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР не является признаком, указывающим на последующее включение регионов в состав страны. Козак подчеркнул, что речь идет об исключительно гуманитарной мере.