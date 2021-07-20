Козак объявил о готовности РФ поддержать мирные договоренности по Донбассу

17:57
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия поддержит любые договоренности сторон, достигнутые на основе диалога. Об этом он рассказал в интервью изданию Politique Internationale.
"Позиция Москвы в отношении ДНР и ЛНР (Донецкой народной республики и Луганской народной республики. – Прим. ред.) остается неизменной. Украина и Донбасс должны мирно урегулировать свой конфликт", – отметил специалист.
По словам Козака, РФ готова поддержать даже согласованную инициативу по выходу за пределы норм, включенных в Минские соглашения по конфликту.
Иные решения представитель АП назвал "дестабилизацией приграничного с Россией региона". Он подчеркнул, что новых предложений по решению конфликта пока не поступало, поэтому в урегулировании необходимо опираться именно на раннее предложение и заключенные соглашения.
Дмитрий Козак отдельно подчеркнул, что инициировать какие-либо договоренности могут только Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. Вмешательство иных государств или организаций, по словам специалиста, является недопустимым.
Ранее замглавы Администрации президента РФ заявил, что предоставление гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР не является признаком, указывающим на последующее включение регионов в состав страны. Козак подчеркнул, что речь идет об исключительно гуманитарной мере.
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