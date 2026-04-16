Врач Харина: фанатам караоке грозят узелки и кисты на голосовых связках

Привычка громко разговаривать, переедание перед сном и частые походы в караоке могут приводить к проблемам с голосовым аппаратом. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-отоларинголог Дарья Харина.

16 апреля отмечается Всемирный день голоса. По мнению эксперта, в целом здоровье голосового аппарата зависит от состояния организма и образа жизни. Однако, говоря о самых опасных привычках, она выделила частое употребление газированных напитков, кислой и острой пищи, а также переедание за три часа до сна.





Все это увеличивает риск гастроэзофагеального рефлюкса, то есть заброса кислого содержимого из желудка в пищевод и гортань. В итоге происходит ожог слизистых, и если такое повторяется часто, развиваются воспалительные процессы, которые вызывают нарушения: человек может хрипеть, часто подкашливать, чувствовать ком в горле.

Кроме того, врач посоветовала отказаться от привычки увлажнять горло крепким чаем или кофе. За счет содержания танинов и кофеина они еще больше пересушивают слизистые, что тоже негативно влияет на голос.

"Для увлажнения голосовых связок лучше всего подходит теплая вода. Особенно она важна, когда приходится долго непрерывно говорить, например во время доклада. В этом случае рекомендую делать глоток жидкости через каждые 20 минут", – отметила Харина.

Также важно помнить о негативном влиянии голосовых привычек. Например, когда человек часто сильно откашливается или громко и резко разговаривает, срываясь на крик. Это приводит к травме голосовых складок из-за чего на них могут образовываться узелки, полипы, кисты, возможно даже кровоизлияние.

Кстати, у детей, которые предпочитают всего добиваться криком, возникшие в результате образования так и называются – "узелки крикунов", добавила врач.





А еще с такими проблемами часто сталкиваются любители караоке. Причем страдают даже вокалисты, которые владеют правильной техникой управления голосовым аппаратом. Все потому, что в таких заведениях, как правило, очень шумно, микрофоны настроены неправильно, поэтому постоянно приходится чересчур напрягать голос. Негативным бонусом идет и алкоголь, который сильно раздражает слизистую гортани.

При этом всегда есть риск, что любые доброкачественные новообразования в гортани со временем переродятся в злокачественные. Поэтому важно бережно относиться к голосовому аппарату: стараться не кричать и использовать микрофоны, общаясь с большой аудиторией, отметила Харина.

Помимо этого, важно долечивать любые простудные заболевания, а в случае, когда охриплость и потеря голоса не проходят самостоятельно более пяти дней, срочно обращаться к специалисту, заключила врач.

