Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 апреля, 12:15

Транспорт

Музей транспорта Москвы отреставрировал "Икарус-280"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты Музея транспорта Москвы завершили реставрацию автобуса "Икарус-280", сообщает Дептранс со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Реставрация продолжалась свыше двух лет. В работе использовался уникальный архив завода СВАРЗ. Благодаря оригинальным чертежам удалось восстановить важные элементы автобуса, включая заднюю часть кузова и отдельные детали рамы.

Эту модель "Икаруса", ставшую символом 1980-х годов, поставляли в СССР с 1975 по 1990 год. Всего в страну ввезли свыше 32 тысяч единиц, что больше половины от всего мирового объема этих машин. Теперь это один из ценнейших экспонатов коллекции музея, отметил Ликсутов.

"Увидеть его можно будет в постоянной экспозиции музея в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем масштабную программу по восстановлению исторической техники и сохранению транспортного наследия столицы", – резюмировал заммэра.

За шесть лет работы в музее удалось собрать свыше 1,4 тысячи уникальных артефактов. По данным на начало 2026 года в фондах насчитывается свыше 300 единиц исторической техники. В числе отреставрированных экспонатов – единственный сохранившийся в мире метровагон В и уникальная крановая платформа СВАРЗ.

транспортгород

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика