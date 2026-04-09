Карты "Тройки" с автобусом "Лейланд" выпущены в Москве

Столичный Дептранс представил новую выпущенную карту "Тройка", посвященную автобусу "Лейланд", следует из поста департамента на странице в МАХ.

Лимитированный проездной можно получить в подарок при покупке одноименной книги из серии "Жизнь замечательных машин". Совершить покупку можно в сувенирных магазинах, расположенных на Северном речном вокзале и в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ.

"Мы продолжаем выпускать серию тематических карт "Тройка", посвященных значимым культурным проектам города. Музей Транспорта Москвы подготовил дизайн карты, который позволяет пассажирам прикоснуться к истории 1920-х годов, когда автобусное движение в столице только зарождалось", – прокомментировал новинку заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Как рассказали в Дептрансе, особенностью автобуса "Лейланд" было правое расположение руля. Водитель сидел в отдельной кабине, а взаимодействие с пассажирами осуществлял кондуктор.

Сама техника была окрашена в цвета, схожие с московским трамваем. В частности, нижняя часть кузова была винно-красной, а верхняя – желтой. Такая цветовая схема, как подчеркнули в департаменте, применялась для городского транспорта столицы с первых дней его существования.

Еще одним интересным фактом стало то, что информацию о маршруте можно было узнать только снаружи, поскольку длинные доски с перечнем основных остановок были установлены на крыше, а таблички располагались спереди и сзади. Причем аналогично оформлялись и маршруты на столичных трамваях.

Кроме того, в столице выпустили "Тройку" в рамках проекта "Искусство в метро". На транспортной карте изображена работа художницы Анны Доброван, которая принимает участие в проекте с момента его запуска.

Приобрести проездной могут все желающие на стойках "Живое общение", в фирменных магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине, а также на популярных маркетплейсах.

