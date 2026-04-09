09 апреля, 14:25

В столице выпустили тематическую "Тройку" в рамках проекта "Искусство в метро"

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В Москве выпустили новую тематическую карту "Тройка" в рамках проекта "Искусство в метро". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На транспортной карте изображена работа художницы Анны Доброван, которая принимает участие в проекте с момента его запуска. На ее счету уже свыше 30 дизайнов карт.

Приобрести новую карту могут все желающие на стойках "Живое общение", в фирменных магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине, а также на популярных маркетплейсах.

Ранее стало известно, что за 13 лет в Москве выпустили 54 миллиона карт "Тройка". С момента появления такого проездного пассажиры в столице и регионах совершили по нему свыше 22,4 миллиарда поездок.

С конца 2023 года все "Тройки" производят в Москве. Так их выпуск не зависит от внешних факторов.

транспорт

