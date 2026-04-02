02 апреля, 14:43

Транспорт

Свыше 54 млн карт "Тройка" выпустили в Москве за 13 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 54 миллионов транспортных карт "Тройка" выпустили в Москве за 13 лет. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что впервые "Тройку" запустили в 2013 году. С того времени пассажиры в столице и регионах совершили по ней свыше 22,4 миллиарда поездок.

С конца 2023 года все карты производят в Москве, что делает их выпуск независимым от любых внешних факторов. Сейчас система билетов на базе "Тройки" запущена уже в 34 российских регионах. Благодаря этому рассчитываются более 3,5 тысячи тарифных вариантов.

Отмечается, что использовать "Тройку" очень удобно и выгодно. Проезд оплачивается без касс и автоматов с билетами. Владельцам карт доступны бесплатные пересадки между разными видами транспорта. Турникеты и валидаторы считывают проездной очень быстро.

Иметь такую карту безопасно, так как хранилище данных билетной системы в Москве сопоставимо с дата-центрами главных банков России. Чтобы по-максимуму использовать проездной, его следует привязать в личном кабинете приложения "Метро Москвы".

Ранее Дептранс выпустил новые тематические карты "Тройка" и билеты "Единый", посвященные Олимпийскому комитету России. На карте можно увидеть пиктограммы зимних и летних видов спорта. Также на Арбатско-Покровской линии запущен поезд "Олимпийский экспресс".

