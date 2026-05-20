Врач Ерофеева: присутствие мужчины на родах может мешать медикам работать

Присутствие мужчины на родах может помешать работе медиков. Об этом рассказала врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева в беседе с Москвой 24.

По ее мнению, присутствие мужчин во время процесса особенно противопоказано при патологическом течении беременности. В этот момент рядом лучше находиться только квалифицированным специалистам.

"На мой взгляд, это мешает профессионалам работать, потому что акушерство – это экстренная помощь. Никогда нельзя запрограммировать результат: роды в любой момент могут пойти не так", – обратила внимание Ерофеева.

Поддержка супруга в процессе родов важна, но во время потуг происходят не самые приятные с эстетической точки зрения вещи, которые не каждый может выдержать.

"Лично я против партнерских родов. Конечно, когда муж поддерживает, держит за локоть, гладит по плечу, помогает принять удобную позицию при болезненных схватках – это хорошо. Но когда начинаются потуги, картинка не для слабонервных", – высказала она свою точку зрения.

По словам эксперта, некоторые женщины не хотят демонстрировать процесс родов, и если будущая мама против, а мужчина настаивает, то приоритет отдается мнению женщины. Однако при обоюдном желании партнерских родов нужно учитывать, что при виде крови и боли будущий отец может потерять сознание, особенно если он далек от медицины.

Тем не менее и наличие соответствующего опыта не играет в этом большой роли, поскольку многие врачи также предпочитают не участвовать в родах своих жен.

Если мужчина все же присутствует, он должен быть одет в чистую больничную одежду, бахилы, шапочку и маску. Важно также подготовиться психологически. Врач рекомендовала предварительно показать будущему отцу видеоматериалы родов, чтобы муж мог понять, готов ли он наблюдать за процессом вживую.

Еще одним фактором, на который следует обратить внимание, являются проблемы сексуального характера в паре, поскольку вид родов может их усугубить.

"Что касается сближения пары, оно происходит в процессе беременности, а не при родах. Желание совместно воспитывать малыша определяется не присутствием в родах, а более значимыми вещами: насколько желанный ребенок, как тяжело он достался. Что же касается совместных занятий по подготовке к родам (как дышать, упражнения) – это хорошая идея, мужчина должен в этом участвовать", – подытожила эксперт.

В 2026 году в России планируют разработать стандарт медицинской помощи после родов. Кабмин обеспечит поддержку семьям как в процессе подготовки к рождению ребенка, так и в формировании соответствующей мотивации у женщин, стоящих перед репродуктивным выбором. Помимо этого, в планах расширить охват заболеваний репродуктивной системы у подростков.