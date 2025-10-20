Эксперт Старченко назвал условия для закрепления права голоса отца при решении об аборте

В России могут юридически закрепить право голоса отца при решении женщины об аборте. За подобные меры высказались в Русской православной церкви и Госдуме. Нужно ли менять процедуру и к чему приведут такие изменения, разбиралась Москва 24.

Равная ответственность

Отец ребенка должен быть уравнен в праве принимать решение об аборте, заявил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он отметил, что момента зачатия ребенка забота о его сохранении должна быть на обоих родителях.





Федор Лукьянов председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Отец не только должен иметь право голоса, он несет перед Богом ответственность за защиту жизни своего чада.

Священнослужитель уверен, что мужчина обязан приложить все усилия для сохранения беременности. Однако в некоторых случаях партнеры губят собственных детей и лишают женщин поддержки в момент решения о сохранении беременности, подчеркнул Лукьянов.

"Преступно толкать женщину на аборт, но преступно и лишать мужа права принимать вместе со своей супругой решение о сохранении новой жизни", – сказал иерей.

Инициативу в беседе с журналистами поддержал депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

"Абсолютно правильно, что оба родителя отвечают за ребенка и при его жизни, и, конечно же, сразу после зачатия, потому что это уже живое существо и оно имеет право на защиту от обоих родителей. И как они несут ответственность по жизни, так они и должны нести ответственность до рождения", – сказал депутат.

Ранее в России не раз высказывались предложения по изменению процедуры искусственного прерывания беременности. В частности, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предлагал проводить аборты только в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Он объяснил это необходимостью ввести госконтроль за подобными процедурами.

"Установив возможность проведения абортов только в системе ОМС, мы сможем получить полный контроль над выполнением всех требований, в том числе над проведением консультаций психолога и соблюдением дней тишины", – аргументировал парламентарий.

При этом склонение к искусственному прерыванию беременности уже законодательно запрещено в 25 российских регионах. Согласно официальной статистике, после введения ограничений в Мордовии количество абортов уменьшилось на 51%, в Псковской области показатель стал ниже на 24%, а в Новгородской области – на 17,8%.

В то же время в России может появиться федеральный закон об ответственности за склонение к таким процедурам. Зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина рассказала ТАСС, что за подкуп, обман, уговоры и прочие элементы давления на женщину можно будет получить штраф от 50 до 800 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя.

Кроме того, иностранцев за склонение к аборту предложили арестовывать на 15 суток или выдворять из России. Москвитина уточнила, что инициатива предполагает введение исключительно административной ответственности.

Кто отец и где его искать?

Церковь не может быть инициатором законопроекта в светском государстве, напомнила в беседе с Москвой 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она отметила, что документ на рассмотрение в парламент могут вносить только президент, правительство, депутаты, законодательные собрания регионов или члены Совета Федерации.

"Никто из названных мной субъектов на данный момент этого не сделал. Пока медицинское сообщество не сказало свое слово в вопросе признания эмбриона человеком, подобного рода инициативы ни в коем случае нельзя вбрасывать. Они затрагивают не только вопрос о прерывании беременности. Нужно будет думать о том, какие гарантии получит этот неродившийся человек", – подчеркнула Останина.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Все это повлияет на вопрос пособий, декретного отпуска и всех социальных гарантий. Встает вопрос, как накажут женщину, если по какой-то причине она не смогла выносить ребенка. Ведь по закону за убийство человека предполагается уголовная ответственность. Подобные последствия принятия этой инициативы тоже необходимо обсуждать.

В настоящее время мужчина по закону никак не может повлиять на решение женщины об аборте, отметила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева. По ее мнению, если нормативно закрепить за отцом такое право, мера будет работать только в ситуации с официальными браками.

"В другом случае встает вопрос отцовства: женщина может забеременеть и от другого мужчины. Поэтому, скорее всего, право подобного решения привяжут к браку. В любом случае пробелы возникнут – их сможет решить только практика", – отметила юрист.



О необходимости тестов на отцовство для воплощения идеи Москве 24 сказал и член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

"Как вы проверите, что именно этот мужчина является отцом ребенка? Может, это первый встречный или просто коллега, которого попросили дать свое согласие. Делать тест на отцовство? Это требует времени и денег, плюс женщина может пропустить срок, в который аборт разрешен", – порассуждал специалист.

По его мнению, если мужчинам дадут право влиять на процесс, женщин в теории могут обязать интересоваться мнением отца еще не родившегося ребенка.





Алексей Старченко член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре В таком случае возникнет вопрос: всегда ли рядом с женщиной находится тот мужчина, от которого она забеременела. Процесс зачатия мог произойти непреднамеренно – как ей искать этого человека и как заставить его пойти и выразить свое мнение. Как это будет реализовываться на практике?

Старченко согласился, что инициатива реализуема только в рамках супружеских отношений. При этом не каждый мужчина будет готов пойти в женскую консультацию и выразить согласие на аборт, рискуя столкнуться с общественным осуждением.

"Женщина – пациент, мужчина просто пришел высказать мнение. Заставить его можно законом, но мы не можем этого сделать – право добровольно", – уточнил Старченко.

В любом случае воплощение идеи потребует существенных изменений в действующем законодательстве, согласований с медицинским сообществом и закрытия всех юридических вопросов, резюмировал эксперт.

