Депутат ГД Леонов: аборты надо проводить только в рамках системы ОМС

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В России проводить аборты необходимо только в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов на пленарном заседании.

"Считаю, что в России нужен государственный контроль за прерыванием беременности. Установив возможность проведения абортов только в системе ОМС, мы сможем получить полный контроль над выполнением всех требований, в том числе над проведением консультаций психолога и соблюдением дней тишины", – передает ТАСС слова депутата.

Леонов подчеркнул, что объемы средств фонда ОМС на аборты планируется направлять в государственные и частные клиники, но только если все требования будут соблюдаться. В случае нарушения требований частной клиникой ее можно будет лишить средств фонда и возможности проводить аборты.

По словам парламентария, медсотрудники, помогающие женщине "принять правильное решение и отказаться от аборта", должны получать дополнительные стимулирующие выплаты.

Ранее заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой заявил, что Госдума не собирается устанавливать в России запрет на аборты. Однако, по его словам, государство может и должно упорядочить эту сферу оказания медицинской помощи. Нельзя допускать злоупотребления или нарушения законов в частных клиниках, когда подобные операции ставятся на поток, добавил парламентарий.

