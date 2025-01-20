Депутат Толстой: Госдума не будет вводить запрет на аборты

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Госдума не собирается устанавливать в России запрет на аборты, сообщил заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой.

"Мы не собираемся ничего запрещать. <...> Но то, что государство может и должно упорядочить эту сферу оказания медицинской помощи, в этом с нами солидарны и наши коллеги из правительства, и специалисты Минздрава, мы эту тему тщательно, взвешенно обсуждаем и будем над ней работать", – приводит ТАСС его слова.

Нельзя допускать злоупотребления или нарушения законов в частных клиниках, когда подобные операции ставятся на поток, добавил парламентарий.

Между тем законопроект, закрепляющий в российском законодательстве право человека на охрану здоровья до его рождения, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию в 2025 году. К авторству инициативы присоединились 120 депутатов. В этом вопросе есть общественная поддержка и поддержка РПЦ.

