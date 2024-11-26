Курганская облдума приняла закон о штрафах за склонение беременных к абортам

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Курганская областная дума приняла сразу в двух чтениях закон, предусматривающий штраф за склонение беременных к искусственному прерыванию беременности на территории региона. Об этом госорган сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Теперь нарушение запрета для граждан будет караться штрафной санкцией в размере от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 50 000 и для юрлиц – 100 000 до 200 000.

Тем временем и депутаты Приморья приняли законопроект о штрафах за склонение врачами или работодателями беременных женщин к абортам. Для должностных лиц они составляют от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических – от 40 до 100 тысяч рублей.

Затем похожую инициативу одобрили чиновники Законодательного собрания Забайкальского края. Принуждением беременных женщин к искусственному прерыванию беременности посчитали уговоры, предложения, подкуп, обман или иные способы воздействия.

Вслед за ними соответствующий запрет начал действовать и в Орловской области.