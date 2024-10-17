РПЦ призвала раздавать всем беременным письма с просьбой не делать аборт

Фото: depositphotos/Shebeko

РПЦ поддерживает стремление удержания женщин от аборта, сказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с "Газетой.ру".

Так он прокомментировал известие, что беременным женщинам в Тверской области будут выдавать письмо от митрополита с просьбой отказаться от прерывания беременности. В соответствующем тексте говорится, что беременные не одиноки, а также приводятся в пример родители Девы Марии, которые долго не могли завести ребенка.

"Церковь и в будущем будет свидетельствовать о недопустимости аборта, о том, что эта процедура разрушает будущность как отдельных семей, так и нашего общества в целом, и будет добиваться его дальнейшего ограничения", – сказал Кипшидзе.

При этом представитель церкви призвал распространить инициативу и на другие регионы страны, чтобы поддержать женщин, которые приходят в женскую консультацию.

"Конечно, эта поддержка должна чувствоваться с первых дней беременности", – добавил он.

Ранее депутаты Приморского края приняли закон о штрафах за склонение беременных женщин к абортам. Законопроект распространяется на тех врачей или работодателей, которые уговорами, подкупами, обманом, шантажом и служебной зависимостью склоняют женщин к прерыванию беременности. При этом информирование врачом о наличии у пациентки показаний к прерыванию беременности не является склонением.

