Прокуратура Сахалина начала проверку после показа школьникам видео аборта

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Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после того, как в одной из местных школ ученикам показывали видео аборта. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Правоохранители оценят работу сотрудников школы на предмет соблюдения законодательства об образовании.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона, видео с процессом медицинского прерывания беременности показывалось учащимся одной из школ города Оха на севере Сахалина.

В ведомстве добавили, что видеоролик показывался сотрудниками автономной некоммерческой организации "Выбери жизнь". При этом демонстрация аборта школьникам не согласовывалась с Минздравом или другими профильными организациями.

Министерство здравоохранения Сахалина также организовало проверку по факту произошедшего, по результатам которой будут приняты необходимые административные меры. В ведомстве призвали соблюдать нормы этики и возрастного ценза при любой профилактической работе.

Депутаты Приморья ранее приняли законопроект о штрафах за склонение врачами или работодателями беременных женщин к абортам. Под склонением понимаются уговоры, подкуп, обман, шантаж и использование служебной зависимости.

В декабре прошлого года в Госдуму РФ был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.

Нововведение было составлено "в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений" во время и после абортов.

В кабмине считают, что данный законопроект противоречит конституционным критериям допустимости ограничения прав и свобод россиян, а также связан с рисками нарушения права на охрану здоровья, доступную и качественную медпомощь.