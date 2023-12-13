В Госдуму внесли проект о выводе абортов из услуг частных клиник РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В нижнюю палату парламента внесли инициативу, которая предлагает исключить частные клиники из списка медорганизаций, имеющих право проводить аборты. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Изменения планируется внести в часть 1 статьи 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Статью намерены дополнить правилом, что искусственное прерывание беременности должно проводиться только в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

В тексте пояснительной записки уточняется, что нововведение было составлено "в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности".

Ранее в СМИ появилась информация, что проект о выводе абортов из услуг частных клиник намерены внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Как уточнила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, инициативы российских регионов по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне. Она отметила, что парламент прорабатывает проекты по защите семей и детей, а субъекты принимают соответствующие решения.

При этом замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный назвал заказными отказы частных клиник от абортов в регионах РФ. Парламентарий поделился, что такие инициативы могут послужить созданию запрета на федеральном уровне.

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