Никакой "вакханалии" запретов на аборты в РФ нет – Путин

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Запретов на аборты в России нет. Об этом заявил Владимир Путин в ходе "Итогов года".

"Запреты разве есть? Почему говорят о какой-то вакханалии запретов? Их же нет", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что все решения в сфере прерывания беременности должны быть аккуратными. В пример он привел негативный опыт антиалкогольной кампании, которая привела к увеличению употребления суррогата.

"Разумеется, мне известна позиция церкви. Другой позиции у церкви и быть не может, потому что она борется за жизнь каждого человека", – напомнил российский лидер.

Проблему абортов можно решать только через меры поддержки семей и опоры на традиционные ценности, сказал он. Лидер РФ уточнил, что, несмотря на то что власти заинтересованы в сохранении жизней детей и улучшении демографической ситуации, права и свободы женщин должны соблюдаться.

Однако, по его словам, родильные отделения, а также женские консультации в регионах России нужно приводить в порядок. Также он подчеркнул, что государству нужно и дальше работать в сфере поддержки семей с детьми, обеспечивая их ипотекой и субсидиями.

Ранее в Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.

Уточняется, что нововведение было составлено "в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности".

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