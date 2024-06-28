Акушер раскритиковала законопроект о праве ребенка на жизнь до его рождения

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Акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева раскритиковала законопроект о признании права ребенка на жизнь до его рождения, сообщает радио КП.

В скором времени Госдума получит данный проект на рассмотрение. По словам авторов инициативы, она позволит повысить эффективность работы медиков и защитить здоровье матерей и детей. При этом авторы документа подчеркнули, что признание права на жизнь не имеет прямой связи с запретом на аборты или вспомогательные репродуктивные технологии.

По мнению Ерофеевой, это ограничивает права женщин. Только материнство от желания стать матерью принесет хоть какие-то плоды, уверена врач. Она добавила, что женщины не будут рожать детей насильно, и в любом случае прервут нежелательную беременность.

Нужно сделать так, чтобы подавляющее большинство беременностей были бы желанными, считает врач. Чтобы уменьшить число абортов, Ерофеева предлагает использовать эффективную современную контрацепцию.

"Потому что женщины, которые планируют беременность, они контрацепцией пользоваться не станут, и вот они будут рожать желанных детей. А вот эти все попытки: здесь мы подрежем, здесь мы наступим, вот здесь мы ограничим – ни к чему хорошему не приведут. Потому что это лишь только подстегивает криминальный рынок услуг", – добавила она.

Если ввести ограничения, сразу появятся криминальные медицинские структуры, а нужно, чтобы все проходило в сертифицированных лечебных учреждениях, отметила эксперт.

Кроме того, она заметила, что профессия акушера-гинеколога находится под обстрелом различных критиков, как будто это врачи виноваты в том, что женщины принимают решение не сохранить беременность, а прервать ее.

"Это право женщины. Медики здесь ни при чем. Точно так же, как медики не должны уговаривать сохранить беременность. Потому что, если я уговариваю женщину, получается, что я беру на себя ответственность, и в случае чего я этого ребенка должна усыновить или удочерить. Это тоже никуда не годная вещь. Не надо врачей во все это впутывать. Врачи оказывают медицинские услуги. А вот моральный аспект – это совершенно не сюда", – пояснила Ерофеева.

Она также обратила внимание на то, что в подавляющем большинстве стран, которые считаются демократиями, срок прерывания нежелательной беременности – 12–14 недель. Депутаты же, которые идут по пути уменьшения срока, "подкладывают свинью", потому что не у всех женщин регулярные циклы.

"Женщина может перепутать что-то, она может не обратить внимания. То есть парламентарии таким образом пытаются женщину загнать в ловушку, что вот у тебя срок уже больше, и мы тебе не разрешим делать прерывание беременности. А ребенок этот ей не нужен, она его не планировала", – заключила она.

Ранее сообщалось, что в России хотят сократить сроки аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. С такой инициативой выступил комитет Госдумы по охране здоровья. Соответствующие рекомендации направлены министерству здравоохранения РФ.

Парламентарии считают необходимым внести изменения в закон, согласно которому беременность в результате изнасилования является социальным показанием для аборта. В рекомендациях говорится, что повышение рождаемости – это одна из приоритетных задач в России на сегодняшний день.