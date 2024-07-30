"Коммерсант": правительство увидело нарушение прав женщин в идее ограничить аборты

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Правительство РФ считает, что законопроект о запрете абортов в частных клиниках противоречит конституционным критериям допустимости ограничения прав и свобод россиян, связан с рисками нарушения права на охрану здоровья, доступную и качественную медпомощь. Об этом сообщает "Коммерсант".

В кабмине считают, что каждая женщина самостоятельно делает выбор касательно материнства, а искусственное прерывание беременности проводится по ее желанию.

Кроме того, по закону доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются по принципу приближенности медучреждения к месту жительства, учебы или работы, а также возможности выбора организации и врача.

Правительство также напомнило о равных правах и обязанностях медорганизаций вне зависимости от организационно-правовой формы, тем более что часть из них обеспечивают и бесплатное обслуживание по ОМС.

"Проект ограничивает права участников коммерческой системы здравоохранения, а их исключение из системы прерывания беременности приведет к увеличению расходов бюджета, так что законопроект требует "существенной доработки", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России нет запретов на аборты. Президент РФ указал, что, несмотря на заинтересованность властей в сохранении жизней детей и улучшении демографической ситуации, права и свободы женщин должны соблюдаться.



13 декабря в Госдуму РФ был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.

Нововведение было составлено "в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений" во время и после абортов.