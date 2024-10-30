Закон о штрафах за склонение женщин к аборту принят в Забайкалье

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Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края приняли закон о штрафах до 50 тысяч рублей за склонение женщин к абортам, сообщается в телеграм-канале краевого парламента.

Инициативу дополнения соответствующей нормой закона "Об административных правонарушениях" внесла на рассмотрение прокуратура региона после предложения Минздрава Забайкалья.

Так, действиями, считающимися принуждением беременных женщин к искусственному прерыванию беременности, теперь считаются уговоры, предложения, подкуп, обман или иные способы воздействия.

Штрафы для граждан составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч и для юрлиц – от 35 до 50 тысяч рублей.

Схожий закон ранее приняли и в Приморье. Там штрафы для должностных лиц составят от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 40 до 100 тысяч рублей.

В декабре прошлого года в Госдуму РФ был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.

Нововведение было составлено "в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений" во время и после абортов.

В кабмине считают, что данный законопроект противоречит конституционным критериям допустимости ограничения прав и свобод россиян, а также связан с рисками нарушения права на охрану здоровья, доступную и качественную медпомощь.