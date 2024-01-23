Патриарх Кирилл заявил, что абортам не может быть никаких оправданий

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Абортам не может быть ни моральных, ни религиозных, ни политических оправданий, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления на Рождественских парламентских встречах в Совфеде.

Священнослужитель отметил, что церковь продолжит говорить о ценности жизни с момента зачатия. Борьба с абортами не может быть успешной без поддержки женщин, указал патриарх.

"Аборт – это вторжение в саму сердцевину личной жизни людей и великий грех перед Богом. В результате аборта мать убивает своего ребенка, поэтому никаких оправданий быть не может, ни моральных, ни религиозных, ни политических", – цитирует его РИА Новости.

Ранее детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила ввести обязательную процедуру прослушивания сердцебиения плода перед абортом. По ее мнению, такие действия могут убедить женщин продолжить ведение беременности.

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