Штрафы за склонение к абортам ввели на территории Псковской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Штрафы за склонение женщин к абортам ввели в Псковской области. Об этом заявила пресс-служба областного собрания депутатов.

Уточняется, что штрафы для граждан составят от 3 до 5 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, вне зависимости от того, был ли факт искусственного прерывания беременности.

"Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий путем уговоров, предложений, подкупа, обмана", – уточняется в пресс-релизе.

В августе 2023 года Мордовия стала первым регионом РФ, где утвердили закон о запрете склонения женщин к абортам. В ноябре аналогичный закон приняли в Тверской области, а в декабре – в Курской области.

Кроме того, ранее аналогичные штрафы захотели ввести и в Калининградской области, а также на территории Тамбовской области.

13 декабря в Госдуму РФ был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.

Затем ряд СМИ, ссылаясь на письмо депутатов комитета Госдумы РФ по охране здоровья, заявили о том, что комитет не поддержал законопроект. По мнению парламентариев, у россиян должно быть право самостоятельного выбора врача и медицинской организации для проведения искусственного прерывания беременности.

Владимир Путин в ходе "Итогов года" заявил, что запретов на аборты в России нет. Он подчеркнул, что все решения в сфере прерывания беременности должны быть аккуратными.

В столичных клиниках могут поменяться правила прерывания беременности