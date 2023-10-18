За склонение к аборту в Тамбовской области предлагают штрафовать до 200 тысяч рублей

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Согласно новому законопроекту, за склонение к аборту в Тамбовской области могут оштрафовать до 200 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

"За склонение к аборту предусмотрены штрафы: для граждан они составят от 5 до 10 тысяч рублей, для иностранных граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Законопроект, признающий склонение к искусственному прерыванию беременности угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства, 16 октября внес в местную думу губернатор региона Максим Егоров.

"Мы сталкиваемся с открытой пропагандой абортов под видом "прав женщин", которую ведут движения, финансируемые в том числе недружественными России странами. <...> Мы хотим эту ситуацию преломить", – рассказал он.

В августе 2023 года Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. Он предполагает аналогичные тамбовским суммы штрафов.

Ранее зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила, что первые дети должны появляться у девушек в возрасте 20 лет, тогда семья сможет иметь около четырех и более детей.

Между тем на фоне внесения препаратов для аборта в перечень ПКУ число частных клиник может сократиться в 2024 году, считает директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шешко.

Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности