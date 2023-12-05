В Госдуме предложили помогать женщинам в решении вопроса с абортом

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Государству необходимо предоставить помощь женщине в решении вопроса с прерыванием беременности. Об этом радио КП заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам материнства Татьяна Буцкая.

Так, по ее словам, трагедией является ситуация, когда женщина не принимает для себя аборт, но, например, в случае изнасилования она вынуждена прервать беременность.

Также она уточнила, что есть ситуации, когда женщины не могут родить, поэтому государство в таком случае тоже должно найти выход из ситуации и помочь.

"Мы сейчас говорим о перинатальном усыновлении, о введении дородового усыновления, опеки. Еще подбираем терминологию, которую можно зафиксировать законодательно", – добавил он.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что государство не собирается запрещать аборты. Однако, по ее словам, необходимо добиться того, чтобы в будущем прерывание беременности проводили лишь по двум причинам: медицинским показаниям и в случае совершения над женщиной насилия.

По ее словам, ни запреты, ни давление и даже криминализация закона в сфере абортов не поможет решить проблему. Как она утверждает, запрет на прерывание беременности только усугубит ситуацию, превратив все в подполье, что будет являться угрозой для здоровья женщин.

В августе 2023 года Мордовия стала первым регионом России, где ввели закон о запрете склонения женщин к абортам. Вслед за ней аналогичную инициативу предложили в Тамбовской области, а в ноябре подобный проект приняли в Тверской области.

Также частные клиники Крыма и Липецкой области отказались от услуг по прерыванию беременности. Теперь аборты на этих территория будут проводить лишь в государственных медицинских организациях.



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