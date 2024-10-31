Закон о запрете склонения женщин к абортам приняли в Орловской области

Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy

В Орловской области начал действовать запрет на склонение женщин к абортам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный совет народных депутатов.

Инициативу рассмотрели в рамках 37-го заседания областного совета.

"Да, приняли. Это было второе чтение", – подтвердили представители ведомства.

Ранее депутаты Приморья приняли законопроект о штрафах за склонение врачами или работодателями беременных женщин к абортам. Для должностных лиц они составляют от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических – от 40 до 100 тысяч рублей.

Затем похожий закон одобрили депутаты Законодательного собрания Забайкальского края. Принуждением беременных женщин к искусственному прерыванию беременности посчитали уговоры, предложения, подкуп, обман или иные способы воздействия.

