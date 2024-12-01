Проект о праве на охрану здоровья до рождения могут внести в ГД весной

Фото: depositphotos/choreograph

Законопроект, закрепляющий в российском законодательстве право человека на охрану здоровья до его рождения, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию в 2025 году. Об этом ТАСС заявил один из авторов инициативы, замглавы комитета ГД по собственности Николай Николаев.

"До конца этого года не успеем, но в весеннюю сессию очень надеюсь, что уже внесем", – отметил Николаев.

Парламентарий уточнил, что к авторству инициативы присоединились уже 120 депутатов. По его словам, есть беспрецедентная общественная поддержка и поддержка РПЦ.

Ранее в Забайкалье приняли закон о штрафах до 50 тысяч рублей за склонение женщин к абортам. Действиями, которые считаются принуждением женщин к искусственному прерыванию беременности, стали уговоры, предложения, подкуп, обман и иные способы воздействия.

Штраф до физлиц составит 3–5 тысяч рублей, для должностных лиц – 10–20 тысяч, для юрлиц 35–50 тысяч.