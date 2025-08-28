В России могут ввести психологическую и юридическую поддержку для беременных

Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy

В России может появиться психологическая и юридическая поддержка для беременных. Минздрав уже разработал рекомендации по взаимодействию медицинских организаций, соцслужб и органов службы занятости, сообщает газета "Известия".

Рекомендации предназначены для медицинских работников, психологов, специалистов по социальной работе и юристов, с которыми смогут общаться пациентки.

Ведомство в том числе предложило размещать беременных в специальных "кризисных квартирах". Помещения будут предоставляться в случае, если у женщины отсутствует жилье или произошел конфликт с родственниками. При необходимости за ней закрепят "куратора семьи".

Как считает клинический психолог Вадим Елисейцев, женщина редко идет на аборт из-за нежелания ребенка.

"Чаще это решение произрастает из страха остаться без поддержки, без средств, без будущего. Новость о беременности кардинально меняет представление о будущем, привычный мир рушится, и женщине нужна опора, как материальная, так и психологическая", – подчеркнул эксперт.

По его словам, важно учитывать и то, что в разном возрасте у женщин будет разная значимость акцентов при принятии решения о рождении ребенка.

В свою очередь, врач-психиатр Андрей Ефремов отметил, что конкретная юридическая или материальная помощь также станет ключевым фактором, влияющим на репродуктивный выбор.

Некоторые эксперты утверждают, что не стоит пугать женщин абортами и запрещать их, так как это не повысит рождаемость. Однако нужно увеличивать доступ к консультациям по вопросам планирования беременности и профилактики абортов, а также доступ к качественной медицинской помощи.

Елисейцев полагает, что предложение Минздрава даст женщине ощущение поддержки в действительно кризисной ситуации, что позволит ей принять решение о сохранении беременности.

Ранее в Госдуме предложили ввести на федеральном уровне подарки для новорожденных. Переход к единому подарочному набору станет справедливым решением по отношению к роженицам из разных регионов России, считает первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По словам парламентария, в настоящее время подарки новорожденным дают в большинстве российских регионов, однако в некоторых случаях лишь жителям этих субъектов. Кроме того, наблюдаются отличия в наполнении наборов и их стоимости.

