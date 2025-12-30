Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа среди вирусов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России среди вирусов гриппа продолжает доминировать штамм A(H3N2), известный как гонконгский. Вместе с тем в стране сохраняется сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве также обратили внимание на высокие показатели по вакцинации в России. В частности, охват иммунизации составляет 54,8% от совокупного населения.

На период предстоящих зимних каникул Роспотребнадзор намерен продолжить усиленный мониторинг эпидобстановки для предотвращения возможного ухудшения ситуации. Всем территориальным органам управления поручено сохранять готовность к оперативному реагированию.

Ранее кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева рассказала, что лучшими мерами по борьбе с распространением гонконгского гриппа станут ношение защитных масок, избегание массовых скоплений людей и тщательное мытье рук. Также, по ее словам, распространение вируса помогут предотвратить частое проветривание помещений и пребывание в уединенном месте на свежем воздухе.