Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом превышен в 26 субъектах РФ

Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом превышен уже в 26 регионах России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что ничего необычного в гонконгском гриппе, то есть вирусе А (H3N2), нет – он известен уже давно и хорошо изучен. При этом исторически все волны этого гриппа приходят в ноябре, поэтому нет ничего необычного в том, что он не пришел раньше этого срока.

"Мы достигли почти 55% вакцинированных от совокупного населения", – сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

Лучшими мерами по борьбе с гонконгским гриппом являются ношение защитных масок, избегание массовых скоплений людей, а также тщательное мытье рук, указывали врачи. Кроме того, предотвратить распространение вируса поможет частое проветривание помещений и пребывание в уединенном месте на свежем воздухе.

