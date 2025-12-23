В Москве зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: depositphotos/svitlanahulko85.gmail.com

В Москве фиксируется снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в городе также снизилось число госпитализаций. В целом эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице соответствует сезону года.

В надзорном ведомстве добавили, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обычно связана с циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, включая риновирусы.

"Доля вирусов гриппа в мониторинге не увеличилась", – указывается в сообщении.

Ранее специалисты отмечали снижение темпов роста заболеваемости "гонконгским" гриппом в России. Кроме того, подмосковный Роспотребнадзор опровергал информацию о якобы вспышке "гонконгского" гриппа в регионе. Уточнялось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Московской области не превышает сезонный уровень, а доля госпитализированных достигала лишь 1,7% от всего числа зараженных.

