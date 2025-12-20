Эксперт Вахрушева: в России снизились темпы роста заболеваемости гонконгским гриппом

Фото: depositphotos/ia__64

В России наблюдается снижение темпов роста заболеваемости гонконгским гриппом. Об этом рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

"Мы отмечаем стабильный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако отмечается снижение темпов роста заболеваемости. То есть прирост новых заболевших гонконгским гриппом идет с меньшей скоростью", – приводит слова эксперта ТАСС.

По данным Научно-исследовательского института гриппа, на пятидесятой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти. Уровень заболеваемости – порядка 106 случаев на 10 тысяч населения.

Ранее Роспотребнадзор опроверг вспышку гонконгского гриппа в Подмосковье. Заболеваемость ОРВИ и гриппом также не превышает сезонный уровень. Доля госпитализированных достигает 1,7% от всего числа зараженных.

Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле. От гриппа привито свыше 62% жителей Подмосковья.