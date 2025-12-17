Академик РАН Онищенко: пандемии в РФ нет и в этом году не будет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заболеваемость гриппом в России развивается по типу умеренного эпидемического подъема, пандемии нет и в 2025 году не будет. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции, посвященной теме безопасности стран ЕАЭС.

По его словам, сейчас в России и в мире нет никакого агрессивного штамма гриппа и нет предпосылок для развития пандемии. Всемирная организация здравоохранения также не получала информацию о каких-либо новых штаммах ни от одной страны.

Специалист также обратил внимание, что фейковая информация о распространении какого-либо заболевания часто появляется в СМИ. Тем не менее ситуация с гриппом и ОРВИ в России никак не повлияет на проведение новогодних мероприятий, подчеркнул Онищенко. Он также заверил, что Кремлевская елка состоится.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова указывала, что подъем заболеваемости гриппом может наступить в России к началу новогодних праздников. Она объяснила это тем, что люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью и приходят за ней тогда, когда бывает поздно, при тяжелом развитии болезни.