Роспотребнадзор опроверг вспышку гонконгского гриппа в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор по Московской области опроверг появившуюся в СМИ информацию о вспышке гонконгского гриппа в регионе. Комментарий ведомства приведен в его телеграм-канале.

Уточняется, что заболеваемость ОРВИ и гриппом на данный момент не превышает сезонный уровень. Доля госпитализированных достигает 1,7% от всего числа зараженных.

"Большинство случаев заболеваний – легкие и средней тяжести", – сказано в сообщении.

Несмотря на это, ведомство регулярно проводит мониторинг циркулирующих вирусов. Гражданам напомнили, что одной из самых эффективных мер профилактики является вакцинация. На текущий момент от гриппа привито свыше 62% жителей Подмосковья.

Помимо этого, граждан призвали не забывать о мерах профилактики: мыть руки с мылом и промывать слизистую носа после возвращения домой, а также проветривать по 3–4 раза в день помещения и проводить влажную уборку.

Кроме того, ведомство посоветовало не посещать места, где большое количество людей. Не стоит забывать и о ношении маски. При появлении первых симптомов заболевания граждан призвали обращаться за медпомощью.

"Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", – заключили в ведомстве.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала гонконгский грипп доминирующим в России. В организации указали, что с августа этого года в мире резко увеличилась доля случаев заболевания, вызванного штаммом H3N2. При этом подтверждений, что данный вирус вызывает более тяжелое течение болезни, пока нет.

СМИ также сообщали, что в Дагестане два человека умерли после того, как у них обнаружили гонконгский грипп. Однако Роспотребнадзор назвал единичным число летальных случаев от гриппа в России. По данным ведомства, их гораздо меньше, чем в прошлые годы.

