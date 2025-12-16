Форма поиска по сайту

16 декабря, 14:52

Общество

ВОЗ отметила быстрое распространение вируса гриппа H3N2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Быстрое распространение вируса гонконгского гриппа (H3N2) зафиксировано в мире, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Мы наблюдаем появление и быстрое распространение новой подгруппы вируса A (H3N2), получившего название J.2.4.1, или K", – цитирует ТАСС главу отдела глобальных респираторных угроз департамента по борьбе с эпидемиями и пандемиями ВОЗ Вэньцин Чжан.

Вирус был впервые найден в Австралии и Новой Зеландии, это произошло в августе 2025 года. С тех пор H3N2 выявлен уже в 30 странах мира, кроме Южной Америки. В это же время пока ничто не указывает на увеличение тяжести заболевания, несмотря на заметную эволюцию вируса.

Чжан подчеркнула, что грипп быстро мутирует, поэтому нужно постоянно обновлять составы вакцин. По предварительным данным, нынешние сезонные вакцины продолжают защищать от тяжелого течения болезни и снижают риски госпитализации.

Глобальный уровень заболеваемости гриппом находится в пределах ожидаемых значений, но с октября в ряде стран они достигают эпидемического уровня. Кроме того, представители ВОЗ зафиксировали другие респираторные заболевания, включая респираторно-синцитиальный вирус человека, SARS-CoV-2 и риновирус.

Ранее в ВОЗ рассказывали, что гонконгский грипп является доминирующим в России. Только в одной Европе на его долю приходится от 80 до 90% зарегистрированных случаев заболевания. В Роспотребнадзоре считают, что число летальных случаев от гриппа в России единично. Утверждалось, что их количество гораздо меньше, чем в прошлые годы.

Темпы заболеваемости гриппом в России начали замедляться

