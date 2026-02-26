Форма поиска по сайту

26 февраля, 13:47

Город

Свыше 2 тысяч дворов будут отремонтированы в Москве в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В планы благоустройства на 2026 год включены свыше 2 тысяч дворовых территорий Москвы. Проекты разрабатывались на основе предложений горожан, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в ходе работ будет обновлено асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, а завершающим этапом станет озеленение.

Также запланированы:

  • замена и установка малых архитектурных форм с учетом мнения жителей;
  • размещение качелей и беседок при наличии необходимого пространства;
  • обновление покрытий и оборудования на детских и спортивных площадках;
  • модернизация освещения – появятся новые фонари и торшеры с энергоэффективными светильниками;
  • выделение мест для выгула домашних питомцев по запросу жителей и при наличии условий.

Всего в Москве более 24 тысяч дворов. Все они приведены в нормативное состояние и оснащены необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, а также качественным освещением, добавили в комплексе.

Ранее специалисты провели благоустройство возле будущей станции "Достоевская" Кольцевой линии метро Москвы. По словам Бирюкова, в зону работ вошли Олимпийский проспект, улица Дурова, Большая Екатерининская, Самарская и Селезневская улицы, Лаврский, 1-й Троицкий и Орловский переулки.

