Свыше 2 тысяч дворов будут отремонтированы в Москве в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В планы благоустройства на 2026 год включены свыше 2 тысяч дворовых территорий Москвы. Проекты разрабатывались на основе предложений горожан, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в ходе работ будет обновлено асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, а завершающим этапом станет озеленение.

Также запланированы:



замена и установка малых архитектурных форм с учетом мнения жителей;

размещение качелей и беседок при наличии необходимого пространства;

обновление покрытий и оборудования на детских и спортивных площадках;

модернизация освещения – появятся новые фонари и торшеры с энергоэффективными светильниками;

выделение мест для выгула домашних питомцев по запросу жителей и при наличии условий.

Всего в Москве более 24 тысяч дворов. Все они приведены в нормативное состояние и оснащены необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, а также качественным освещением, добавили в комплексе.

Ранее специалисты провели благоустройство возле будущей станции "Достоевская" Кольцевой линии метро Москвы. По словам Бирюкова, в зону работ вошли Олимпийский проспект, улица Дурова, Большая Екатерининская, Самарская и Селезневская улицы, Лаврский, 1-й Троицкий и Орловский переулки.