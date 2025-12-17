Форма поиска по сайту

17 декабря, 08:10

Общество
Врач Вахрушева: одним из симптомов гонконгского гриппа является высокая температура

Названы симптомы гонконгского гриппа

Фото: depositphotos/Subbotina

Гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции с высокой температуры у пациента. Об этом РИА Новости заявила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

По ее словам, симптомы заболевания принципиально не отличаются от других видов гриппа. У больного наблюдаются температура тела выше 38 градусов, озноб, ломота в мышцах и суставах, сильная головная боль и болезненность при движении глаз. Кроме того, может возникнуть сухой кашель.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о быстром распространении гонконгского гриппа в мире. Глобальный уровень заболеваемости находится в пределах ожидаемых значений, однако с октября в некоторых странах они достигают эпидемического уровня.

Помимо этого, представители ВОЗ зарегистрировали другие респираторные заболевания, в том числе респираторно-синцитиальный вирус человека, SARS-CoV-2 и риновирус.

ВОЗ сообщила о быстром распространении нового варианта гонконгского гриппа

