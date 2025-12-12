Форма поиска по сайту

12 декабря, 13:38

Общество

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом пройден в Москве

Фото: depositphotos/alexraths

В Москве пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"По детям устойчивое снижение, минус 12% по сравнению с аналогичной датой на прошлой неделе", – уточнили в ведомстве.

Как отметил Депздрав, нынешний штамм гриппа в основном протекает нетяжело, что подтверждается отсутствием большого количества госпитализаций. Число горожан, которые попали в больницу, в этом году меньше в 2,5 раза, чем в 2023 году. На сегодняшний день 15% коечного фонда свободно.

Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Андрей Комаров подчеркнул, что линии гриппа А H3N2, который циркулирует в городе, присвоено историческое название "гонконгский" грипп", поскольку первые случаи заболевания были установлены в Гонконге в 1968 году.

"Гонконгский" штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2. Комаров пояснил, что спустя время генетическая структура вируса изменилась и стала редко вызывать тяжелую форму болезни. Однако пожилые люли и пациенты с множественными хроническими заболеваниями могут переносить грипп тяжелее.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова указывала, что подъем заболеваемости гриппом может наступить в России к началу новогодних праздников. Она уверена, что люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью и приходят за ней тогда, когда бывает поздно, при тяжелом развитии.

