23 декабря, 11:06

Общество
Врач Вахрушева: ношение масок поможет избежать заражения гонконгским гриппом

Врач рассказала, как защититься от гонконгского гриппа

Фото: 123RF.com/thodonal

Ношение защитных масок, избегание массовых скоплений людей, а также тщательное мытье рук – лучшие меры по борьбе с распространением гонконгского гриппа. Об этом ТАСС заявила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Частое проветривание помещений и пребывание в уединенном месте на свежем воздухе также помогут предотвратить распространение вируса, отметила специалист.

По ее словам, наибольшее значение имеют меры так называемой немедикаментозной профилактики, когда люди соблюдают определенные правила поведения. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников.

Тем временем в России фиксируется снижение темпов роста заболеваемости гонконгским гриппом. При этом отмечается стабильное увеличение случаев заражения гриппом и ОРВИ, рассказала ранее Вахрушева. Уровень заболеваемости – около 106 случаев на 10 тысяч населения, свидетельствуют данные Научно-исследовательского института гриппа.

Пик заболеваемости гонконгским гриппом в России ожидается к середине января

