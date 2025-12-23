В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии новых значимых мутаций коронавируса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новых значимых мутаций коронавируса не выявлено. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

При этом она отметила, что специалисты осуществляют "очень плотный" контроль над заболеваниями.

Ранее у бразильских летучих мышей был выявлен новый коронавирус, который был назван BRZ batCoV. По генетическим особенностям он схож с COVID-19 и ближневосточным респираторным синдромом (MERS). При этом фактов, доказывающих опасность нового коронавируса для людей, у исследователей нет.

Сингапурские ученые также выяснили, что респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) по тяжести может быть сопоставим с COVID-19 и гриппом. В течение 300 дней после госпитализации у людей, которые перенесли РСВ, сохранялся риск развития долгосрочных неврологических и сердечно-сосудистых осложнений. При этом у переболевших детей чаще, чем после гриппа и коронавируса, развивались респираторные осложнения.