Респираторно-синцитиальный вирус человека оказался сопоставим с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сингапурские ученые выяснили, что респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) по тяжести может быть сопоставим с COVID-19 и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе Сингапурской больницы общего профиля.

Отмечается, что всего было проведено 3 исследования. Ученые оценили, как протекает болезнь, ее долгосрочные последствия, а также возможные сердечные осложнения. Один из исследователей, Иэн Ви, сообщил, что этим вирусом оказались заражены 5–10% пациентов, симптомы у которых напоминали грипп.

Также ученые рассмотрели 13 тысяч случаев госпитализации в связи с COVID-19, гриппом и РСВ. Выяснилось, что от респираторно-синцитиального вируса погибал каждый 20-й пациент. Таким образом, смертность от него оказалась выше, чем от гриппа, а его тяжесть была сопоставима с COVID-19.

Также у каждого 10-го госпитализированного с этим вирусом диагностировали проблемы с сердечно-сосудистой системой. Риск сердечных осложнений в данном случае оказался выше, чем от COVID-19.

В течение 300 дней после госпитализации у людей, которые перенесли РСВ, сохранялся риск развития долгосрочных неврологических и сердечно-сосудистых осложнений. При этом у переболевших детей чаще, чем после гриппа и коронавируса, развивались респираторные осложнения.

Ранее у бразильских летучих мышей обнаружили новый коронавирус, которому дали название BRZ batCoV. По генетическим особенностям он похож на COVID-19 и ближневосточный респираторный синдром (MERS). При этом фактов, доказывающих опасность нового коронавируса для людей, у исследователей нет.

