Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 10:57

Общество

В Москве зафиксировали рост доли вирусов гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве фиксируется рост доли вирусов гриппа, однако эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) остается на сезонном уровне. Об этом заявили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По данным на 27 октября – 2 ноября, эпидемические пороги в городе не превышены, а показатели заболеваемости по сравнению с прошлой неделей снизились во всех возрастных группах.

Ранее в столице продлили работу мобильных пунктов вакцинации возле станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК). Сделать прививку можно около 18 станций.

Также благодаря выездным бригадам пройти вакцинацию можно прямо на рабочем месте. Отмечается, что уже 140 тысяч горожан воспользовались данной возможностью.

Эпидемия гриппа в России ожидается в конце ноября – начале декабря

Читайте также


обществогород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика