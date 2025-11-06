В Москве зафиксировали рост доли вирусов гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве фиксируется рост доли вирусов гриппа, однако эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) остается на сезонном уровне. Об этом заявили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По данным на 27 октября – 2 ноября, эпидемические пороги в городе не превышены, а показатели заболеваемости по сравнению с прошлой неделей снизились во всех возрастных группах.

Ранее в столице продлили работу мобильных пунктов вакцинации возле станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК). Сделать прививку можно около 18 станций.

Также благодаря выездным бригадам пройти вакцинацию можно прямо на рабочем месте. Отмечается, что уже 140 тысяч горожан воспользовались данной возможностью.