06 ноября, 10:57Общество
В Москве зафиксировали рост доли вирусов гриппа
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве фиксируется рост доли вирусов гриппа, однако эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) остается на сезонном уровне. Об этом заявили в столичном управлении Роспотребнадзора.
По данным на 27 октября – 2 ноября, эпидемические пороги в городе не превышены, а показатели заболеваемости по сравнению с прошлой неделей снизились во всех возрастных группах.
Ранее в столице продлили работу мобильных пунктов вакцинации возле станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК). Сделать прививку можно около 18 станций.
Также благодаря выездным бригадам пройти вакцинацию можно прямо на рабочем месте. Отмечается, что уже 140 тысяч горожан воспользовались данной возможностью.
