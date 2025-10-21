Эпидемиолог Онищенко: россиянам следует своевременно делать прививки от гриппа

Фото: 123RF/dolgachov

Россиянам следует своевременно проходить вакцинацию от гриппа, заявил изданию "Абзац" зампрезидента Российской академии образования, академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Академик прокомментировал слова экспертов НИИ имени Смородинцева о том, что всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается в конце ноября – начале декабря. Их прогноз Онищенко объяснил сезонностью.

По его словам, если человек почувствовал недомогание, то необходимо обезопасить окружающих людей ношением маски. Особенно эта мера нужна в семье, в которой живут маленькие дети, поскольку для них заражение грозит серьезными последствиями.

"Тотально масочный режим вводить пока не планируем, однако пренебрегать этим видом защиты все же не советую. Кроме того, следует продолжать принимать курс витаминов", – сказал Онищенко.

Он уточнил, что принимать витамины нужно на протяжении всего года, но только тем, кому это положено по предписаниям врачей. Эпидемиолог назвал мифом заявления о том, что витамины могут накапливаться на весь сезон.

Вместе с этим врач рекомендовал не забывать о режиме сна и отдыха, умеренно заниматься физической активностью и тепло одеваться. При первых симптомах заболевания он призвал обращаться к врачам.

В настоящее время в Москве действует кампания по вакцинации от гриппа. Записаться на процедуру можно на портале mos.ru или через приложение "ЕМИАС.Инфо". Прививки делают в городских поликлиниках и мобильных пунктах около станций метро, МЦК и МЦД.