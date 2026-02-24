Форма поиска по сайту

24 февраля, 08:06

Политика

В ГД предложили ограничить режим самозанятых услугами для физлиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России могут ограничить сферу применения режима для самозанятых. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

Соответствующее обращение было направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой и министра финансов Антона Силуанова.

Число самозанятых в России сегодня составляет порядка 15 миллионов человек. По словам автора обращения, вопрос перспектив правового режима после завершения эксперимента в 2029 году приобретает все большее социально-экономическое значение.

В документе подчеркивается, что нужно рассмотреть возможность ограничения применения режима исключительно услугами, оказываемыми только физическим лицам. Также это относится к деятельности, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду.

При этом режим налога на профессиональный доход (НПД), по мнению депутата, доказал свою востребованность благодаря простоте регистрации, отсутствию необходимости вести бухгалтерскую отчетность и автоматизации налоговых отчислений.

При этом практика правоприменения выявила ряд системных проблем, в том числе злоупотребления со стороны работодателей, а также недостаточную социальную защищенность самозанятых.

По мнению Нилова, заблаговременное определение правовых рамок позволит обеспечить плавный переход к новым условиям регулирования и снизить риски ухода части граждан в теневой сектор экономики.

Ранее Совфед предложил правительству России досрочно подвести итоги эксперимента по самозанятости, завершив его на 2 года раньше срока – в 2026 году. При этом было предложено разработать дополнительные меры по недопущению практики занижения налоговых сборов с доходов физлиц при найме работников.

Однако в кабмине заявили, что изменений в режиме работы и налогообложения в отношении самозанятых в России не будет. Эксперимент проводится с 2019 года.

политикаэкономика

