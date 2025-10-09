Совфед предложил досрочно завершить в России эксперимент с самозанятыми

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации РФ предложил кабмину досрочно подвести итоги эксперимента по самозанятости, завершив его на 2 года раньше срока – в 2026-м. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Совфеда.

Поводом для решения стал доклад министра экономического развития Максима Решетникова в рамках правительственного часа, проведенного 23 сентября.

"По итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников", – говорится в постановлении.

Во время выступления на заседании комитета СФ по экономической политике Решетников призвал начать обсуждение новой конструкции на смену самозанятости. Он напомнил, что правительство пообещало "не трогать вопросы института самозанятых 10 лет", то есть до конца 2028 года, что "не за горами". В связи с этим, по его мнению, необходимо приступать к обсуждению, "что дальше".

Министр подчеркивал, что эти вопросы необходимо решить "комплексно и системно". Он также призвал также проработать концепцию уже в 2026 году, поскольку людям нужно будет адаптироваться к нововведениям.