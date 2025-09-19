В Госдуме предложили ужесточить уголовную ответственность за "серые" зарплаты

Фото: 123RF/vershininphoto

В России могут ужесточить ответственность для работодателей, выплачивающих зарплаты "в конвертах". Предложение поддержал заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия"), комментируя инициативу губернатора Кировской области Александра Соколова о введении уголовной ответственности для таких работодателей, сообщает Агентство "Москва".

Парламентарий предложил рассмотреть возможность исключения из статей 198 и 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") положения об освобождении от уголовной ответственности при уплате недоимок.

По его словам, текущая норма позволяет нарушителям уклоняться от соблюдения закона, зная, что они смогут избежать наказания путем возмещения неуплаченных сумм.

Выборный напомнил, что за выплату "серых" зарплат уже предусмотрена ответственность – вплоть до 5 лет лишения свободы по УК РФ и крупных штрафов для организаций. Однако он подчеркнул необходимость усиления проверок ФНС и судебного преследования нарушителей.

"Нужно использовать все инструменты – от ужесточения контроля, применения возможностей ИИ до оперативных мер, чтобы ударить по коррупции и "серым" схемам, из-за которых государство недополучает доходы в бюджет, а работник теряет в пенсии и пособиях", – добавил Выборный.

Депутат также отметил, что это позволит не только повысить налоговые сборы, но и создать равные условия для ведения бизнеса.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что работа без официального трудоустройства может привести к серьезным проблемам с пенсией. По словам депутата, неформальная занятость лишает россиян доступа к трудовому стажу и больничным.