ТАСС: кровля жилого таунхауса загорелась на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кровля жилого таунхауса загорелась на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах города.

Отмечается, что пожар возник по адресу проезд Досфлота, дом 16. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В данный момент существует угроза перехода огня.

Ранее строительные бытовки загорелись в стройгородке на юго-западе Москвы. В ликвидации пожара были задействованы 53 специалиста и 15 единиц техники.

Кроме того, до прибытия пожарных горящие бытовки самостоятельно покинули около 90 человек.