09 декабря, 05:51Происшествия
Строительные бытовки загорелись в стройгородке на юго-западе Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пожар возник в строительном городке на улице Поляны в Москве, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.
В ликвидации пожара задействованы 53 специалиста и 15 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
В ведомстве также подчеркнули, что до прибытия пожарных горящие помещения самостоятельно покинули около 90 человек.
Ранее пожар площадью 850 квадратных метров произошел в гаражном боксе в Красноярске. В МЧС по региону сообщили, что загорелись стеллажи и четыре грузовых автомобиля, а также происходили взрывы емкостей с бензином.
В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Причины пожара устанавливают специалисты.
Новость дополняется