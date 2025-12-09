Строительные бытовки загорелись в стройгородке на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар возник в строительном городке на улице Поляны в Москве, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

В ликвидации пожара задействованы 53 специалиста и 15 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

В ведомстве также подчеркнули, что до прибытия пожарных горящие помещения самостоятельно покинули около 90 человек.

Ранее пожар площадью 850 квадратных метров произошел в гаражном боксе в Красноярске. В МЧС по региону сообщили, что загорелись стеллажи и четыре грузовых автомобиля, а также происходили взрывы емкостей с бензином.

В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Причины пожара устанавливают специалисты.

Новость дополняется