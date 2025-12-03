Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 159

Фото: ТАСС/AP/Chan Long Hei

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 159, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что внутри семи зданий ЖК уже завершены поиски.

Полиция Гонконга за сутки арестовала еще шестерых человек по делу о пожаре, рассказал на пресс-конференции представитель полиции Джо Чоу. Они были субподрядчиками, которые отвечали за систему пожарной сигнализации в жилом комплексе.

"Они ложно сообщили в департамент пожарной охраны, что не будут деактивировать систему пожарной сигнализации во время процесса ремонта", – пояснил представитель полиции.

По его словам, до этого были арестованы 15 человек, среди которых и сотрудники строительной компании, которая проводила ремонт в зданиях. Таким образом, число арестованных возросло до 21 человека.

Пожар в районе Тай По вспыхнул 26 ноября. Он стал самым масштабным за последние 17 лет, охватив жилые здания, где жили около 4 тысяч человек.

Огонь удалось ликвидировать спустя три дня. Для этого потребовались усилия 767 пожарных с привлечением 128 спецмашин. Предварительно, причиной возгорания стали строительные леса из бамбука, которые были возведены вокруг зданий в рамках программы реновации жилого комплекса.

Троим высокопоставленным руководителям строительной компании предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве. Семьям, потерявшим в пожаре родных, назначили компенсацию в 200 тысяч гонконгских долларов (около 25,7 тысячи долларов). По информации полиции, свыше 30 человек числятся пропавшими.

